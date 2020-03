TYLKO NA PUDELKU: "Taniec z Gwiazdami" wróci w niepełnym składzie? "Niektórym tancerzom wypadają wtedy Mistrzostwa Polski"

W związku z pandemią niezbędne środki ostrożności podejmują także stacje telewizyjne. W efekcie zawieszono emisję większości programów. Widzowie będą musieli zatem nieco poczekać na kolejne odcinki programów: Twoja twarz brzmi znajomo , The Four. Bitwa o sławę czy Taniec z Gwiazdami.

Zawieszenie programu aż do jesieni zaskoczyło całą ekipę. Wszyscy obstawiali, że potrwa to maksymalnie do maja, bo wiadomo było, że jakaś reakcja na zwiększające się zagrożenie kornoawirusem musi być. Nikt nie podejrzewał, że potrwa to do jesieni, dlatego na wizji wyszło to tak naturalnie - zdradza osoba z produkcji w rozmowie z Pudelkiem.