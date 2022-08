Roześmiana Małgorzata Kożuchowska wynurza się z morskiej piany niczym Afrodyta. Internauci zachwyceni: "BOSKA KOŻUCHOWSKA" (ZDJĘCIA)

W ostatnich latach Małgorzata Kożuchowska nieco ograniczyła udzielanie wywiadów, ale nie oznacza to, że całkowicie zrezygnowała z kontaktu z fanami. Aktorka co jakiś czas publikuje posty na Instagramie, gdzie śledzi ją już ponad milion użytkowników internetowej platformy. To właśnie tam dzieli się kadrami ze swojej codzienności.