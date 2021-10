Rozjuszona Kinga Rusin uderza w PiS: "To nie DYKTATOR śpiący do południa, a bohaterzy AK będą naszym drogowskazem"

cytuje przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

cytuje: Jeśli Twierdzicie że PiS nie wyprowadzi Was z unii to jesteście w błędzie. Tego nie robi się w rok czy dwa, ja widziałam jak w UK przez co najmniej pięć lat była uprawiania retoryka przeciwko Unii, szły na to ogromne pieniądze, ludziom robiono wodę z mózgu, kłamano i manipulowano faktami, tak żeby były wygodne. Później jak ludzie byli już "gotowi" to zrobili referendum. I tak właśnie zaczyna działać PiS. Widzieliście wczorajsze wiadomości na TVP? Paski " Tusk przeciwko suwerennej Polsce" "unia niszczy demokrację" i inne bzdury? To sztampowy przykład jak omamić naród. Jak mówiłam to nie trwa rok czy dwa, ale to się zaczyna. Wielka Brytania ma teraz kłopoty, oni sobie poradzą i staną na nogi bo to jest silny i bogaty kraj. A Polska? Znaku przyklei się do Rosji? Jeśli twierdzicie że TVN i Tusk wyolbrzymiają fakty i robią z igły widły to jesteście w błędzie. Naprawdę ja widziałam jak wygląda proces urabiania narodu. To się właśnie w Polsce zaczęło. Powiedzieli narodowcom że ktoś zagraża niezależnej Polsce i jej demokracji i już wczoraj widzieliście jak to na nich działa. Teraz przed nami 11 listopada i zobaczycie że temat znowu wróci, żeby podburzyć ludzi. I tak będzie się to działo. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu aż zrobią to co chcą. W imię bronienia niepodległości i suwerenności będziecie mieli biedę, a lepsza zmiana sobie poradzi bo już nakradli kasy z dotacji unijnych jak Obajtek czy Szumowski.