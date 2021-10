Gwiazdy wychodzą na ulice Warszawy po wyroku TK: Kasia Tusk, Aneta Kręglicka, Maja Ostaszewska, Dawid Kwiatkowski... (ZDJĘCIA)

Gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No to albo konstytucja albo precz z konstytucją, niech się zdecydują bo coś nie styka. Czy oni nie mają poczucia wstydu? W każdym normalnym państwie prawo krajowe powinno mieć pierwszeństwo przed każdym innym prawem. To oczywiste, że politycy nie są uczciwi, jak pozwolimy na prawo unijne nad krajowym to będzie źle.