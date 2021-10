Znane osoby komentują wyrok TK ws. prawa UE i konstytucji: "Małpy z brzytwą wyprowadzają nas z Unii" (ZDJĘCIA)

natan 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Każde podzielone wewnętrznie królestwo w końcu umiera a sąsiedzi grabią to co jeszcze zostało. KOMUŚ BARDZO ZALEŻY NA SKŁÓCENIU POLAKÓW od dłuższego czasu, jeśli chodzi o nienawiść i dzielenie Polski bardzo dobrze to wychodzi. Zaszczepieni podburzani do hejtu na niezaszczepionych, ateiści na wierzących, LGBT na hetero, zwolennicy jednej partii na innych i tak można mnożyć przykłady. Ludzie zamiast czytać źródła to opierają się na opinii dziennikarzy, którzy de facto gówno się zazwyczaj znają na tym o czym piszą, po prostu dostają zlecenie na artykuł (znam to bardzo dobrze).