"Rozkładacze nóg", szantaże i kontrola. Byłe "króliczki" Playboya ujawniają mroczne kulisy życia w willi Hugh Hefnera

Czytałam książkę Holly. Nikt ich nie wykorzystywał, nic nie działo się bez ich zgody. Nic nie działo się tam z użyciem przemocy. Wiedziały gdzie i po co idą. Te otwieracze ud to była forma dragow z apteki które sobie kupowali. Nie tylko hefner ale też jego partnerka z lat 70 Sondra. Pudelek tworzy sobie jakiś wymyślony obraz domu publicznego dla znajomych hefnera gdzie biedne dziewczyny były wykorzystywane co nie ma nic wspólnego z prawdą. Godziły się na to a teraz robią potwora z kogoś. Niech zastanowi was fakt że żaden króliczek modelka czy dziewczyna hefnera które były tam od dekad poza tymi dziuniami które zrobiły z nim program o króliczkach nie powiedziały złego słowa na niego a nawet go bronią. Izabella st James która też tam mieszkała z holly wyśmiała te rewelacje i powiedziała że ona miała obsesję i chciała być jedyną dziewczyną. Czas pokazał że miała rację bo latami Madison chciała ślubu i dziecka z Hefnerem. Nie ma to jak wylewać pomyje na zmarłego żeby wybielić własne wybory. Rzuciły studia, pracę i dotychczasowe życie za luksus i sławę. Facet od lat nie żyje i nie może się bronić. Dno.