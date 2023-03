Rozkochany Krzysztof Skiba ślubuje młodszej o 26 lat Karolinie miłość AŻ PO GRÓB! "Chcę z nią być do końca życia"

Maia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy my wiemy co się u niego ' w łóżku" z żoną działo? Ja staram się nie osądzać. Znałam przypadek ,że niby idealna żonka znęcała się nad mężem w chacie i jak ją zostawił, to wszyscy załamywali ręce, że dlaczego. Przecież pracowita, obiady robiła, dzieckiem się zajmowała ,a że zero seksu, miłości, czułości facet nie miał, to już nieważne. Obowiązki były na 100 procent wykonywane.