Rozłożona na piachu Julia Wieniawa w bikini chwali się RYZYKOWNĄ opalenizną prosto ze słonecznej Hiszpanii (ZDJĘCIA)

Mając do dyspozycji odpowiednio wysoki budżet, naturalną opaleniznę można utrzymać 12 miesięcy w roku, niezależnie od tego, jak paskudna pogoda panuje w Polsce. Jedną z osób, które mogą sobie pozwolić na taki luksus, jest Julia Wieniawa, która właśnie zaczęła wrzucać do sieci relacje ze spontanicznego wypadu do Hiszpanii. I choć celebrytka pisze, że pojechała na Półwysep Iberyjski, aby wczuć się w rolę cioci, z uroczym brzdącem przywiązanym do piersi, to i tak najwięcej zamieszania zrobiły jej foty z plaży.