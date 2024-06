Roznegliżowana Bianca Censori i Kanye West w stroju pszczelarza podbijają Paryż (ZDJĘCIA)

Censori konsekwentnie spełnia jednak modową wizję ukochanego. Potwierdzają to najnowsze zdjęcia, które właśnie trafiły do sieci. Widzimy na nich Westów na pokazie Prototypes w Paryżu. Bianca zaprezentowała się w roznegliżowanej stylizacji - tym razem miała na sobie cieliste body. Największą uwagę zwracała jednak jej nowa fryzura. Włosy Amerykanki są aktualnie różowe. Kanye z kolei tym razem postawił na "look" à la skafander pszczelarza. Jego kostium był na tyle zabudowany, że właściwie nie było wiadomo, czy to on.