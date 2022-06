Roznegliżowana Edyta Pazura zażywa kąpieli na wakacjach we Włoszech, skryta jedynie POD BĄBELKAMI (FOTO)

Ostatnie wyznania Edyty Pazury wyraźnie wzbudziły zainteresowanie, przez co teraz jeszcze więcej osób śledzi teraz jej codzienność. Nadszedł jednak czas na odpoczynek, ale, sądząc po instarelacji, bynajmniej nie od medialnego zgiełku. Cezary Pazura i jego małżonka przebywają obecnie we Włoszech, gdzie relaksują się z dala od obowiązków, a ważniejszymi momentami wyjazdu chwalą się regularnie w sieci.

Wygląda na to, że włoskie zabytkowe wnętrza przegrały to starcie, a relacja Edyty z Włoch wyraźnie przypadła do gustu jej obserwującym. Ci szybko obsypali celebrytkę komplementami, a niektórzy zauważyli w niej nawet podobieństwo do Afrodyty.