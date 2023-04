Różowa jak landrynka Justyna Gradek ostrzega potencjalnych adoratorów: "Moje serce jest z LODU" (WIDEO)

Życie uczuciowe Justyny Gradek jak do tej pory pełne było dramatycznych zwrotów akcji i rozczarowań. Nic dziwnego, że fotomodelka i wierna fanka medycyny estetycznej podjęła w końcu decyzję o odcięciu się od całej tej emocjonalnej dramy i bardziej selektywnym podchodzeniu do płci przeciwnej. Na imprezie Pudelek Pink Party Justyna zdradziła w rozmowie z Simoną Stolicką, jak na tę chwilę wyglądają z jej perspektywy relacje damsko-męskie.

Gradek ostrzegła wszystkich potencjalnych adoratorów, że, aby dostać się do jej serca, trzeba dziś pokonać drogę niezwykle krętą i wyboistą.

Jest ktoś na horyzoncie, kto próbuje dotrzeć do mojego serca. Ale, jak wiecie, na razie moje serce jest z lodu . Na razie jestem zamknięta na nowe związki. Podchodzę nieufnie . Żeby zdobyć moje zaufanie, trzeba się naprawdę [postarać].

Adorator Justyny Gradek wysłał jej róże z Niemiec

Ostatnio straciłam głos. Z samych Niemiec wysłał do mnie bukiet róż oraz leki, żebym wyzdrowiała. Wysłał swoich kolegów i pokazał, że mu bardzo zależy, żebym była zdrowa. (…) Testu jeszcze nie zdał. Ważne są czyny, a nie słowa. Będę długo patrzyła na to, co robi i jak się zachowuje.