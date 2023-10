Rozprawa Antka Królikowskiego za prowadzenie pod wpływem marihuany została PRZEŁOŻONA! Wiadomo, co się stało

U Antka Królikowskiego ostatnio znowu dużo się dzieje. Nie chodzi jedynie o sprawę z zaleganiem z alimentami na rzecz syna, o co publicznie wykłócał się z Joanną Opozdą , ale też o inną, za kierowanie pod wpływem niedozwolonych substancji. Przypomnijmy, że w lutym 2023 policjanci zatrzymali aktora podczas prowadzenia samochodu i to wtedy wykonano testy.

Antek Królikowski miał stanąć przed sądem. Nieoczekiwanie rozprawę przełożono

Z lektury artykułu na stronie portalu dowiadujemy się, że rozprawa Królikowskiego faktycznie miała mieć miejsce w czwartek, ale do niej nie doszło z powodu choroby sędzi . Co więcej, serwis twierdzi, że nowej daty na razie jeszcze nie wyznaczono, więc oprócz sensownych argumentów Antek będzie się musiał uzbroić także w cierpliwość.

Jeśli zarzuty pod adresem Antka się potwierdzą, to grozi mu grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia. Może też stracić prawo jazdy na minimum trzy lata. Nie jest to natomiast jedyna sprawa, którą będzie się musiał zainteresować, bo wciąż czeka na pierwszą rozprawę rozwodową z Joanną Opozdą, która też z pewnością nie będzie należała do łatwych.