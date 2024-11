Rozpromieniona Selena Gomez w towarzystwie młodszej siostry maszeruje z kartonikiem pizzy w Beverly Hills

Śmiech na sali . Akademiki za złotówkę to była ściema. Minister Śmieje się w twarz studentom w radiu Zet. Nie potrzebnie stali w kolejce do głosowania do późnej nocy zajadając pizzę. Władza ich oszukała. Ale mogą się uśmiechać bo najważniejsze nie rządzi PiS. To nic że ich oczekiwania i obietnice wyborcze są niespełnione.