Kuba Wojewódzki zaatakował fotoreportera gazem

Minione tygodnie z pewnością nie należały do najłatwiejszych w karierze Kuby Wojewódzkiego. Wszystko za sprawą głośnego filmu Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało". Tuż po emisji dokumentu reżyser wymienił nazwisko samozwańczego "króla TVN" w kontekście działań pedofilskiej szajki, na co sam zainteresowany odpowiedział groźbą pozwu.

Po fali hejtu, jaka wylała się na niego tuż po aferze z Latkowskim, prezenter wydawał się być wyraźnie zestresowany. Niedawno paparazzi przyłapali go na mieście w towarzystwie prywatnego ochroniarza, innym razem natomiast skrywał swoje oblicze za laptopem.

W poniedziałek Kubie Wojewódzkiemu puściły jednak nerwy. W drodze do znajdującej się w centrum stolicy siedziby Newonce Radio na dziennikarza jak zwykle czekał wianuszek ciekawskich fotoreporterow. Rozgniewany ich obecnością Kuba zaatakował jednego z paparazzi sprayem, wskutek czego fotograf upuścił aparat o wartości ok. 30 tys. złotych.

Pudelkowi udało się dotrzeć do świadka całego zajścia.

"(Wojewódzki) przyjechał pod radio. Obszedł swój samochód - stanął od strony pasażera, następnie podszedł do bagażnika. W drodze do studia zasłaniał się laptopem. Odwrócił się tyłem do paparazzi i chciał iść w drugą stronę, ale w pewnym momencie zmienił zdanie i ruszył pewnym krokiem prosto na fotografów. Wyjął z kieszeni gaz i spryskał najpierw jednego, potem drugiego fotoreportera, prosto w twarz" - twierdzi informator Pudelka.