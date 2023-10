Rozstała się z chłopakiem (A MIAŁ BYĆ ŚLUB!) i rozpoczęła pracę w renomowanej kancelarii. Co się dzieje z Kingą Dudą?

Odbywająca się w 2015 roku kampania prezydencka wyłoniła nie tylko głowę państwa, ale także nową bohaterkę drugiego planu, Kingę Dudę. Córka prezydenta elekta momentalnie stała się faworytką mediów, usuwając w cień dotychczasową ulubienicę internetu, Katarzynę Tusk. W ostatnich latach o latorośli najwyższego przedstawiciela władzy mocno jednak ucichło. Co słychać u Kingi Dudy?

Kariera prawnicza Kingi Dudy

Po obronieniu dyplomu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2019 roku i ukończeniu kursu prawa amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie Kinga miała ręce pełne roboty. Dobre oceny (i "znajomości"?) pomogły jej w zdobyciu prestiżowego - choć nieodpłatnego - stanowiska w Kancelarii Prezydenta. Przez 167 dni pełniła funkcję doradczyni społecznej prezydenta, czyli swojego taty, a głównym polem jej aktywności było "zaangażowanie w inicjatywy dotyczące młodzieży".

Jako wyróżniająca się absolwentka UJ Kinga nie miała najmniejszych problemów z dostaniem się na odpowiednie praktyki, którymi skutecznie urozmaiciła swoje CV. W międzyczasie odbyła również staż w Parlamencie Europejskim. W 2020 roku trafiła z kolei na prestiżowy staż w Londynie, który umożliwiło jej wyróżnienie w międzynarodowym konkursie.

Willem C. Vis Moot to jeden z największych i najbardziej prestiżowych konkursów dla studentów prawa na świecie. Konkurs niejednokrotnie, ze względu na liczbę uczestników oraz rozmach organizacyjny, nazywany jest 'Igrzyskami Olimpijskimi' studentów prawa - obecnie w konkursie bierze udział ok. 300 reprezentacji z ok. 80 krajów - można było się dowiedzieć.

Gdy elitarny kurs dobiegł końca, ambitna prawniczka ponownie zasiliła szeregi grupy adwokatów Maruta Wachta, gdzie zajmuje się kontraktami IT oraz sporami sądowymi i arbitrażowymi. Duda zaczynała od praktyk, na starcie zgarniając od 5 do nawet 7 tys. złotych brutto, obecnie jest już jednak pełnoprawną częścią zespołu. Informację o jej zatrudnieniu w prestiżowej firmie można znaleźć na LinkedIn.

Dostarczamy konkretne rozwiązania prawne. Posiadamy ponad 25 lat doświadczenia na polskim rynku IT. Kancelaria to lider prawa nowych technologii - czytamy na stronie kancelarii.

Życie osobiste córki prezydenta. Miał być ślub...

Kinga Duda, podobnie jak jej mama, nie jest skora, by udzielać się publicznie. Jeśli chodzi o życie prywatne 27-latki, wiadomo tyle, że w 2020 roku do historii przeszedł jej związek ze studentem medycyny o imieniu Bartłomiej. Chodziły słuchy, że para miała poważne plany na przyszłość, była po zaręczynach i szykowała się ponoć do ślubu. Przeszkodą nie do pokonania okazała się jednak odległość.

Kinga ciągle wyjeżdżała - była w Stanach, Londynie, niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Zaczęły im się rozmijać plany i uznali, że to nie ma sensu. Z tego co wiem, ona z nikim się teraz nie spotyka i skupia się na karierze - mówiła w 2021 roku nasza informatorka.

