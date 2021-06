TYLKO NA PUDELKU: Kinga Duda ROZSTAŁA SIĘ Z CHŁOPAKIEM. "Żadnego ślubu nie będzie!"

26-latka próbuje chronić życie prywatne, ale nie jest to łatwe, będąc na świeczniku. Tabloidy dość szybko ustaliły, że ukochanym Kingi jest student medycyny o imieniu Bartłomiej - syn dyrektorki jednego z krakowskich szpitali. Dobry Tydzień ostatnio przekonywał nawet, że para planuje wziąć ślub, ku wielkiej uciesze Andrzeja i Agaty. Jak donosi nasze źródło, to jedynie plotka, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Kinga i Bartłomiej nie są już razem .

Żadnego ślubu nie będzie ! Informacja podana przez jeden z tygodników była wyssana z palca. Związek Kingi i Bartłomieja to już przeszłość - mówi nam osoba z najbliższego otoczenia Kingi Dudy.

Rozstali się w zeszłym roku, ale mają dobre relacje. Kinga ciągle wyjeżdżała - była w Stanach, Londynie, niedawno przeprowadziła się do Warszawy. Zaczęły im się rozmijać plany i uznali, że to nie ma sensu. Z tego co wiem, ona z nikim się teraz nie spotyka i skupia się na karierze - dodaje nasza informatorka.