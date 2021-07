Rozstanie Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego wstrząsnęło fanami: "Małżeństwo to sztuka kompromisu"

Analiza 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jeszcze parę postów o nich i pomyślę, że to ustawka, aby zwiększyć zainteresowanie Martynką, bo ona ostatnio poza reklamami to niewiele... A swoją drogą nie mieszkali razem wcześniej ? To córeczka mogła pokazać co potrafi skoro przestała być w centrum uwagi mamusi. A że Martyna ma ego słonia to widać z jej wszystkich poczynań i słów. Że córeczka jest rozpuszczona też. Jak ktoś ma oczy i jest uważnym obserwatorem to sam widzi. Efekt social mediów.