Roztańczony PGE Narodowy. Widzowie PSIOCZĄ na jakość występów wielu gwiazd: "Zenek wszedł SZYBCIEJ NIŻ PLAYBACK"

28 września odbyła się kolejna odsłona wydarzenia Roztańczony PGE Narodowy . Tym razem na scenie wystąpili między innymi Skolim , Blanka czy Boys , ale nie zabrakło zagranicznych gwiazd, takich jak The Kolors.

Widzowie narzekają na występ The Kolors

Na Facebooku już pojawiają się pierwsze nagrania z występów na Roztańczonym PGE Narodowym. Widzowie od razu zwrócili uwagę na to, że sporo artystów zaśpiewało z playbacku. Dostrzegli to szczególnie w przypadku gwiazd disco polo. Zenek Martyniuk śpiewał szybciej, niż puszczono gotową ścieżkę, natomiast Skolim znów nie pokusił się o danie show w pełni na żywo. Fani uważają, że to nie powinno mieć miejsca z uwagi na fakt, że bilety na wydarzenie sięgały nawet 745 zł.