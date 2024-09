Skolim chwali się nową furą o wartości ponad PÓŁ MILIONA złotych. Fajna? (FOTO)

O Konradzie Skolimowskim, znanym bardziej pod pseudonimem Skolim, zrobiło się głośno stosunkowo niedawno. 27-latek przed paroma laty zasłynął jako jeden z bohaterów "Barw Szczęścia" , lecz to dopiero kariera gwiazdy disco polo sprawiła, że duża część społeczeństwa wręcz oszalała na jego punkcie.

Wokalista ma na koncie wiele hitów, które porywają tłumy podczas koncertów. O jego życiu prywatnym nie wiadomo jednak zbyt wiele. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że ten rzekomo związał się z Edytą Folwarską. Celebrytka odniosła się nawet do tych informacji, nie chcąc tego komentować.

Skolim pochwalił się nowym samochodem. Cena? Kosmiczna

Nie jest tajemnicą, że wokaliści wykonujący muzykę disco polo lubują się w luksusach, zwłaszcza w samochodach. W tej grupie jest również Skolim. 27-latek pochwalił się na instagramowym profilu, że w jego kolekcji pojawiła się kolejna fura. Świeżutkim nabytkiem Skolimowskiego jest BMW X7 w kolorze purpury . Ceny takiego samochodu wahają się w przedziale od 500 000 do nawet 660 000 złotych. Oczywiście to wszystko w zależności od konfiguracji wybranego egzemplarza.

Wygląda na to, że nowa fura wywołuje spory zastrzyk serotoniny nie tylko u jej dumnego właściciela, ale również u jego wiernych fanów. W komentarzach pod wpisem aż zaroiło się od gratulacji i ciepłych słów.

Konrad to auto jest takie hot; Ale ci pasuje ta fura; Kozak; Wariat. Następna do kolekcji, ale pięknie; Idealnie pasuje do Ciebie; Wygląda idealnie; Wow. Śliczna fura i kolorek cudowny; Skolimowe auta najlepsze - piszą rozemocjonowani fani Skolimowskiego.