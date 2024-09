Edyta Folwarska ma romans ze Skolimem? Wymowna reakcja celebrytki

Edyta Folwarska skradła serce Skolima? Celebrytka zabrała głos

Skolim na brak obowiązków raczej nie może narzekać, jednak nie oznacza to, że ciężko mu znaleźć czas dla bliskich. Ostatnio w sieci ukazało się nagranie z przejażdżki, podczas której paparazzi "przyłapali" go u boku pewnej blondynki. Fani stwierdzili, że jest to Edyta Folwarska, która już wcześniej pokazywała się w mediach społecznościowych u boku gwiazdora disco-polo. W rozmowie z Plejadą odniosła się do plotek.