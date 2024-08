Skolim OBERWAŁ kamieniem podczas koncertu i przerwał występ. "Można go nie lubić, ale bez przesady" (WIDEO)

Skolim rozpoczął swoją przygodę z show-biznesem od roli w serialu "Barwy szczęścia" , emitowanego w TVP 2. Dzięki temu zaczął zyskiwać coraz większe zainteresowanie mediów. Cały czas marzył jednak o karierze wokalisty. W 2018 roku wziął nawet udział w przesłuchaniu do "Disco Star" , który poszukuje nowych talentów. Autorski kawałek "Chcę cię skarbie" nie przypadł jednak go gustu jurorom. Konrad nie porzucił marzeń o wielkiej sławie. Zmienił wizerunek, zaczął nagrywać "chwytliwe" kawałki i szybko zdobył uznanie fanów.

Co ciekawe, jesienią zobaczymy go we wspomnianym programie "Disco Star", ale... w roli jurora, który będzie oceniał adeptów disco u boku Magdaleny Narożnej, Marcina Millera i Zenona Martyniuka. Według medialnych doniesień, zarobi prawdziwą fortunę.