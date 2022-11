ROZWIEDZENI Maria Dębska i Marcin Bosak pozują na JEDNEJ imprezie... Wyszło niezręcznie? (ZDJĘCIA)

Szox 🍑🍑 5 min. temu zgłoś do moderacji 17 1 Odpowiedz

Miałeś chłopie kobietę z klasą to nigdy się jej nie oświadczyłeś, a tylko zobaczyłeś kawałek młodego zadka to już poleciałeś do ołtarza. Nie żal mi cię. Kolejny Kaz albo Depp. Macie co chcieliście.