Rozwód Lopez i Afflecka wisi w powietrzu. Media ujawniają przyczyny kryzysu: "Ben poczuł się ZMĘCZONY małżeństwem"

PudelFan 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Zmęczony małżeństwem Ben. A czy jest coś lub ktoś, co w ogóle go nie męczy i jest w stanie w czymkolwiek wytrwać? On chyba chce po prostu mieć luz i seks bez zobowiązań. Jak to mówią pij bracie pij, a na starość torba i kij...