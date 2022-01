Rozwścieczony Jason Derulo RZUCIŁ SIĘ Z PIĘŚCIAMI na przechodniów! Zaatakował, bo pomylono go z USHEREM (ZDJĘCIA)

Model 22 min. temu zgłoś do moderacji 43 10 Odpowiedz

4-5 lat będąc na początku kariery w fotomodelingu miałem okazję wziąć udział w kilku sesjach z Siwcową. Były to głównie sesje prywatne do jej portfolio, które miało pójść gdzieś na Zachód i ułatwić jej tam karierę, zdobywanie zleceń. Mniejsza o fotografa, starego dziada, chociaż podobno dobrego i z szerokimi kontaktami (sesja była w Łodzi), który nie miał oporów by ją przy mnie macać, obejmować i całować. Tam ewidentnie było coś więcej niż układ biznesowy. Powiem tak, może i wygląda. Wprawdzie miała interwencje chirurgiczne i to zwłaszcza z bliska widać, ale to kompletne modellingowo-artystyczne beztalencie. Zero własnych pomysłów, notoryczne problemy z ustawieniem się, patrzeniem w obiektyw. Do tego inteligencja...W życiu nie spotkałem tak mało inteligentnej osoby, która nie miała dosłownie NIC ciekawego do powiedzenia.