Rubikowie prawią o poziomie edukacji w USA. Agata odpowiedziała na zarzuty internauty, że "Prowadzenie domu TO NIE PRACA"

Agata i Piotr Rubikowie oceniają poziom edukacji w USA

Internauta do Agaty Rubik: "Prowadzenie domu to nie praca"

Ktoś tak twierdzi, okej - odparła. Nie wiem, czy to ironia, czy nie. Jedni uważają, że prowadzenie domu to nie praca, inni uważają, że prowadzenie domu to jest bardzo ciężka praca. A ja tak naprawdę mam gdzieś, co uważają inni, a propos tego, czy to jest praca, czy to nie jest praca. Ponieważ ważne jest to, co ja uważam i to, co wy uważacie dla siebie.