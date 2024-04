Rutkowscy POŁĄCZĄ wesele z komunią syna. Maja dywaguje nad prezentami: "Samolot odrzutowy lub łódź podwodna"

Maja Rutkowski ujawnia szczegóły zbliżającego się ślubu

Dopinamy wszystko na ostatni guzik. Na gości, którzy spędzą z nami ten dzień, będą czekać takie atrakcje, jak m.in. fotobudka, barmani serwujący drinki oraz instruktor tańca, który zajmie dzieci. Wystąpią też popularne zespoły, których nazwę na razie pozwolę sobie zachować w tajemnicy. Co do wystroju, na sali będą dominować kwiaty. Na razie jednak nie chcę mówić o szczegółach, bo dogrywam je z projektantką. Na razie mamy potwierdzonych 200 osób. Został jeszcze miesiąc, więc liczba gości może urosnąć nawet do 250. Pierwsze zaproszenia trafiły do gości już na początku roku - ujawniła serwisowi ShowNews.pl Maja Rutkowski.