Rzadki widok: Adam Sztaba pochwalił się zdjęciem ZE ŚLUBU Z ŻONĄ! Okazja była wyjątkowa (FOTO)

Adam Sztaba nigdy nie należał do osób, które przesadnie dzielą się prywatnością z kolorową prasą. Media jednak do dziś wspominają małżeństwo dyrygenta z Dorotą Szelągowską , którą poślubił w 2013 roku po kilkunastu latach związku. Niestety dwa lata później byli już rozwiedzeni, a także zdecydowali się na przejście procedury unieważnienia wziętego przed laty ślubu kościelnego.

Adam Sztaba pokazał zdjęcie ze ślubu z żoną. Miał ważny powód

W 2021 roku Sztaba stanął na ślubnym kobiercu po raz kolejny. Tym razem ślubował miłość i wierność po grobową deskę Agnieszce Dranikowskiej , która od 2006 roku pełni funkcję jego menadżerki. Para pobrała się w tajemnicy i o tym, że są małżeństwem, internauci dowiedzieli się dopiero przy okazji rocznicy. To właśnie dla niej Adam unieważnił ślub kościelny z Szelągowską.

Są takie dwa zapomniane słowa. W czasach pośpiechu i interesowności dla wielu nieprawdziwe, niemodne czy wręcz śmieszne. A ja myślę, że jednak zawsze aktualne, odporne na szybko przemijające mody i co najważniejsze - bardzo nam wszystkim potrzebne. Jedno z nich brzmi: powołanie. I choć pierwsze skojarzenie prowadzi ku duchownym i pedagogom, to jednak ludzi z prawdziwym powołaniem szukamy, mniej lub bardziej świadomie, w każdym zawodzie. A drugie zapomniane słowo to natchnienie. Ile było już dysput, czym ono jest i czy w ogóle istnieje, skoro nie umiemy objąć rozumem jego źródła. Ale jedno jest pewne - kiedy powołanie spotka się z natchnieniem, rodzą się sprawy niepojęte. I szczęśliwie mam tu na podorędziu pewnego huncwota, któremu obie "przywary" się przytrafiły. Nazywa się Lech Dorobczyński, jest franciszkaninem i obchodzi dziś 50-te urodziny - pisze Sztaba.