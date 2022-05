Adam Sztaba o unieważnieniu ślubu kościelnego z Dorotą Szelągowską: "Jej też na tym zależało, to od dawna NIEAKTUALNY EPIZOD"

Ksiądz 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

To nie ich wina.! Młodzi byli i emocje brały górę. To kościół powinien robić rozeznanie czy para nadaje się na ślub kościelny a nie dają na prawo i lewo a potem wychodzi że w ciągu dwóch lat od ślubu osiemdziesiątych procent par bierze rozwód. Ślub kościelny jest modny, wypada go wziąć więc się go bierze. Jest bardziej pokazowy niż cywilny. Ludzie zastanówcie się. A ten Sztaba to niezły fircyk..