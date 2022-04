Adam Sztaba UNIEWAŻNIŁ małżeństwo kościelne z Dorotą Szelągowską. Już ślubował przed ołtarzem DRUGIEJ ŻONIE

Mona 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Ja tego nie rozumiem i nie uznaję że można unieważnić ślub kościelny , są naprawdę bardzo wyjątkowe sytuacje np że ktoś ukrył poważną chorobę np psychiczną przed małżonkiem lub ukrył coś co miało wpływ na decyzje drugiej strony . Natomiast widzę że w Polsce wystarczy mieć dobre układy w kościele i unieważnić własną przysięgę bo z partnerem nie wyszło, zwykły rozwód ! Jeśli ta przysięga tak mało znaczy że bez problemu można ją unieważnić to po jaką cholerę ludzie w ogóle biorą te śluby ? Co za hipokryzja - żona Sztaby ta nowa chce ślub kościelny ale on już miał żonę i ślub kościelny i powinni ograniczyć się do uroczystości cywilnej a nie wymyślać niewiadomo jakie sztuczne powody żeby unieważnić , to chore i dziwi mnie że kościół w to wchodzi …