Katarzyna Skrzynecka, Cezary Pazura i Dorota Szelągowska. Te gwiazdy wzięły ROZWÓD KOŚCIELNY. Kto jeszcze?

palma 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

nie rozumiem tego jeżeli ślub jest przed ołtarzem i ludzie sobie składają przysięge i przyjmują że to przed bogiem to nie można tego unieważnić ale niestety kler ma się za Boga i unieważnia no ale gdyby wierzyli to by tego nie czynili