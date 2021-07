Dorota Szelągowska już po TRZECIM ROZWODZIE! Mąż wyszedł z sądu zadowolony...

Hmm przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ślub to nie hop siup. To powinna być przemyślana decyzją po co sobie przysięgać wierność a potem przyprawiać rogi ??? Czy ta kobieta ma az takie kompleksy ze romansami musi się dowartościowywać. Rozkładanie nóg przed wielo.a nie dodaje niestety wartości