RZADKI WIDOK: Brad Pitt przyleciał na festiwal w Wenecji z młodszą o 27 LAT ukochaną. Pasują do siebie? (ZDJĘCIA)

Aktorzy raczej nie będą mieli "przyjemności" spotkania się na czerwonym dywanie. Brad Pitt przyleciał do Wenecji dopiero po premierze "Marii", w której główną rolę zagrała jego była żona. On sam będzie świętować pierwszy seans "Wolfs" w towarzystwie nowej partnerki.

Brad Pitt dopiero dotarł do Wenecji a paparazzi już "przyłapali" go, kiedy to w towarzystwie młodszej o 27 lat partnerki wsiadał do łodzi, która przetransportowała ich do centrum miasta. Widać, że tego dnia humor bardzo im dopisywał, bowiem uśmiechy nie schodziły im z twarzy.