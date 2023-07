Rzadki widok: dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta "przyłapane" na mieście bez Angeliny (ZDJĘCIA)

Angelina Jolie i Brad Pitt tworzyli niegdyś jedną z gorętszych par show biznesu. Choć kłopoty w raju mogły pojawiać się już wcześniej, to w 2016 roku Angelina postanowiła definitywnie zakończyć związek ze słynnym aktorem. Trzy lata później wyjątkowo zwaśniona para wzięła rozwód. Mimo to w mediach do dziś regularnie pojawiają się informacje na temat kolejnych sporów między eksmałżonkami.