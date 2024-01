Rzadki widok: Krzysztof Stanowski BRYLUJE Z ŻONĄ na premierze filmu (ZDJĘCIA)

W poniedziałek w Warszawie odbyła się premiera filmu "Piep*zyć Mickiewicza" z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej. We wtorkowy wieczór bywalcy ścianek tłumnie przybyli zaś na pokaz produkcji w reżyserii Tadeusza Syki, "Powstaniec 1863". Na wydarzeniu nie zabrakło rzecz jasna gwiazdora filmu, Sebastiana Fabijańskiego, który wcielił się w nim w postać księdza Stanisława Brzóski. Na czerwonym dywanie można też było spotkać m.in. Monikę Richardson, Piotra Adamczyka i jego żonę Karolinę Szymczak oraz Wojciecha Modesta Amaro, który również zjawił się na miejscu w towarzystwie swej drugiej połówki.

Krzysztof Stanowski na premierze. Zabrał ze sobą żonę

Na wtorkową premierą filmu z Fabijańskim wybrał się również Krzysztof Stanowski. Dziennikarz zaledwie kilka dni temu imprezował w Miami w towarzystwie Caroline Derpienski, po powrocie do kraju postanowił zaś zawitać na rodzime salony. Stanowski darował sobie co prawda pozowanie na ściance, fotoreporterom udało się jednak uwiecznić go z dala od czerwonego dywanu. Okazuje się, że dziennikarz nie przybył na wydarzenie samotnie - podczas seansu towarzyszyła mu bowiem żona.