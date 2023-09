Rzadki widok: Mateusz Damięcki i jego żona pokazali nowe zdjęcie synów. "PRZEDSZKOLAKI" (FOTO)

Kkk 2 godz. temu zgłoś do moderacji 55 19 Odpowiedz

Jak ktoś pokazuje zdjęcia swoich dzieci w internecie a to się niestety stało w ostatnich latach nachalne to sobie zawsze myśle ze nic innego nie maja do pokazania i to jest straszne smutne. Druga sprawa ze kogo to interesuje, chyba tylko jakieś starsze ciotki. Trzecia sprawa to fakt, ze to bardzo niebezpieczne.