Rzadki widok: Obwieszona dodatkami Gucci Kinga Rusin załatwia sprawunki w Warszawie, wożąc się Porsche za 300 tysięcy (ZDJĘCIA)

Od czasu zawodowego rozstania z TVN Kinga Rusin żyje w niemal nieustającej podróży. Dziennikarka co rusz odwiedza kolejne zakątki świata i zmienia miejsca pobytu na tyle często, że czasem ciężko za nią nadążyć. Jeszcze w poniedziałek celebrytka chwaliła się na przykład w sieci zdjęciami i nagraniami z Andaluzji, gdzie wraz z okolicznymi mieszkańcami miała okazję celebrować jedno z tamtejszych świąt. Okazuje się jednak, że tuż po wielkim świętowaniu i tańcu na hiszpańskich ulicach Kinga postanowiła powrócić na łono ojczyzny.

Wizyta Rusin w Polsce nie mogła rzecz jasna umknąć uwadze rodzimych fotoreporterów. We wtorek paparazzi przyłapali dziennikarkę podczas wypadu na miasto. Celebrytka postanowiła wykorzystać pobyt w ojczyźnie do nadrobienia towarzyskich zaległości i tego dnia spotkała się z koleżanką w jednej ze stołecznych restauracji. Po opuszczeniu knajpy Rusin pożegnała znajomą uściskiem i krótką pogawędką, a następnie pomaszerowała wprost do wartego około 300 tysięcy złotych Porsche Panamery. Niedługo później celebrytka odwiedziła zaś salon krawiecki.