RZADKI WIDOK: Paulina Sykut-Jeżyna na całuśnym zdjęciu z mężem. Fajna z nich para? (FOTO)

Od lat mówi się, że trwałe związki w show-biznesie to rzadkość. Są jednak wyjątki, które zaprzeczają tej regule. Bez wątpienia jedną z gwiazd, która może pochwalić się miłosną relacją z długim stażem, jest Paulina Sykut-Jeżyna . Prezenterka ponad dwadzieścia pięć lat temu związała się ze starszym o dziesięć lat Piotrem Jeżyną. Choć lata mijają, to oni wciąż idą razem przez życie, wychowując wspólnie córkę Różę.

Zakochani w zeszłym roku świętowali swoją 12. rocznicę ślubu. W mediach na próżno szukać informacji o kryzysie czy kłopotach małżeńskich pary, szczególnie że Paulina i Piotr przykładają szczególną wagę do ochrony swojej prywatności, raczej nie udzielają wspólnych wywiadów i stronią od okładkowych sesji do kolorowych magazynów, jakie w swoim zwyczaju mają pary znane z show-biznesu. Zdarza się jednak, że małżonkowie wrzucą do sieci wspólne zdjęcia. Tak było i tym razem.