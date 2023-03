Rzadki widok: Piotr Adamczyk i jego młodsza o 20 lat żona pozują na premierze w Warszawie (ZDJĘCIA)

Piotr Adamczyk dzieli życie między Polskę i USA

Ale Piotr Adamczyk nie postawił wszystkich kart wyłącznie na Hollywood. Wciąż ochoczo angażuje się do polskich, jak i zagranicznych produkcji. Pod koniec zeszłego roku przyleciał do ojczyzny promować "Listy do M. 5", a w środę pojawił się w Warszawie na premierze kolejnego filmu ze swoim udziałem. Chodzi o promowaną na stołecznych salonach brytyjską produkcję "Miłość po angielsku", w której wciela się w głównego bohatera. Co ciekawe, w romansie występuje u boku kilku znanych aktorów, takich jak np. Natalia Tena czy Nathaniel Parker.