Rzadki widok: Skąpana w słońcu Patrycja Markowska śle fanom całusy, pozując w bikini. Fanka: "Zatkało mi oddech" (FOTO)

Sezon wakacyjny trwa w najlepsze, co widać na Instagramie. Polscy celebryci chętnie chwalą się dalszymi i bliższymi wojażami. Dla niektórych wakacje to też okazja, żeby pochwalić się sylwetką w stroju kąpielowym. Do tego grona dołączyła ostatnio Patrycja Markowska .

Patrycja Markowska zapozowała w bikini

Patrycja Markowska zachwyciła fanów formą

Schudłam wtedy, miałam oczy podkrążone, głos mi się łamał. Ja wszystko, co mam w sercu, to słychać w śpiewaniu u mnie, więc robiłam to, o czym mówisz, czyli "dobrą minę do złej gry". Czułam się wtedy naprawdę fatalnie - wspominała w internetowym talk show "W moim stylu".