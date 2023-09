RZADKI WIDOK: Taco Hemingway opublikował zdjęcie z Igą Lis. "Dziękuję za wiarę we mnie i olbrzymią cierpliwość" (FOTO)

Taco Hemingway to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych obecnie artystów w Polsce. Mimo wielkiej sławy i setek tysięcy fanów, raper konsekwentnie chroni swoją prywatność i unika mediów jak ognia. W 2018 roku kolorowe portale po raz pierwszy rozpisywały się o jego związku z Igą Lis , młodszą córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa . Para potwierdziła plotki o łączącej ich relacji dopiero rok później. Ku niezadowoleniu niektórych fanów, zakochani rzadko publikują wspólne fotki i właściwie nigdy nie wypowiadają się na temat uczuć.

Wielki powrót Taco Hemingwaya. Raper wydał po trzech latach nowy album!

Po kilku latach muzycznej posuchy, 22 września stał się dla wielbicieli Filipa prawdziwym świętem. Nie testując dłużej cierpliwości słuchaczy, Taco Hemingway powrócił z nowym albumem, zatytułowanym "1-800-OŚWIECENIE" . Pierwszą zapowiedzią wyczekiwanego krążka był singiel "Gelato", do którego teledysk wyreżyserowała wspomniana wcześniej ukochana rapera, Iga Lis. Córka dziennikarskiej pary stanęła na wysokości zadania, gdyż klip zebrał mnóstwo dobrych recenzji - zarówno wśród fanów, jak i ekspertów.

Taco Hemingway opublikował selfie z Igą Lis. "Dziękuję Ci za codzienne wsparcie"

Choć media społecznościowe Taco na co dzień świecą pustkami, przy okazji premiery nowego wydawnictwa raper postanowił zrobić wyjątek i opublikował nowy post. Tym razem nie skończyło się jedynie na okładce krążka. 33-latek podzielił się z fanami serią kadrów ukazujących kulisy powstawania projektu . Nie zabrakło fotek z producentami, pojawiającymi się gościnnie na albumie artystami. Największym zaskoczeniem okazało się jednak upublicznienie uroczego selfie artysty z ukochaną Igą Lis . Zdaje się, że fotka powstała w pociągu, podczas kręcenia wspomnianego wcześniej teledysku. Hemingway postanowił podziękować osobom, dzięki którym jego płyta ujrzała światło dzienne.

W pierwszej kolejności dziękuję wszystkim moim czterem przyjaciołom producentom, z którymi zbudowaliśmy ten album spędzając 254 godziny w studio. (....) Dziękuję Idze, Dziekonowi, Nikodemowi, Yanowi i całej produkcji za stworzenie nam przepięknej warstwy wizualnej. Idze dziękuję dodatkowo za codziennie wsparcie, za nieustanną wiarę we mnie i olbrzymią cierpliwość w momentach, gdy praca nad płytą całkowicie mnie pochłonęła .

Dziękuję rodzinie i przyjaciołom za ich wsparcie, słuchanie prevek, udzielanie cennych rad, ale przede wszystkim za to, że zawsze mogłem, mogę i będę mógł na nich liczyć. Finalnie dziękuję wam, drodzy fani, za to, że tak długo czekaliście. Mam nadzieję, że was nie zawiodłem. 1-800-OŚWIECENIE. Jesteś… na antenie! - napisał podekscytowany Taco Hemingway.