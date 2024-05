RZADKI WIDOK: Tom Cruise po prawie 15-latach ponownie pozuje na wspólnym zdjęciu z dziećmi, które ma z Nicole Kidman (FOTO)

WWO 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Zaadoptował choć nie musiał a potem zniknął. Ojciec dekady! Nie ma takiej siły, która zmusi NORMALNEGO człowieka do zerwania kontaktu z dzieckiem, nawet adoptowanym. A typ dał się wkrecić w Galaktycznego Morsa, jest szantażowany gejowskimi zdjęciami od lat więc chodzi na smyczy jak mu zagrają nie patrząc na to jak rozjeżdza bliskich czołgiem. Z tą biologiczna córką Suri też juz chyba za 13 lat się nie widział. jak dla mnie tacy rodzice do wora i do jeziora, nie ma obowiązku mieć dzieci a jak już masz to pojmij, że to są mali ludzie a nie obierki z ziemniaków.