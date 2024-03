Tom Cruise JUŻ ROZSTAŁ SIĘ z młodszą o 25 lat modelką. Wszystko przez rosyjskiego OLIGARCHĘ

Mimo ponad 60 lat na karku Tom Cruise nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony pięknych (i młodszych) kobiet. Jeszcze kilka miesięcy temu media na całym świecie rozpisywały się o jego nowym związku z modelką Elsiną Khayrovą. Relacja aktora i bogaczki przeszła już jednak do historii.

Tom Cruise znów jest singlem

Powodem rozstania pary miał być nie kto inny, a były mąż Elsiny, rosyjski oligarcha. Ponoć Cruise i jego menedżerowie przerazili się po wywiadzie, jakiego Dmitry Tsvetkov udzielił "Daily Mail". Handlarz diamentami ze szczegółami opisał wówczas zakończenie swojego małżeństwa. Zwrócił się też bezpośrednio do Toma Cruis'a. Zasugerował mu, aby "miał szeroko otwarte oczy i portfel".

Informator serwisu "Page Six" donosi, że Toma zestresowało nie samo to, co mówił Dmitry, a po prostu fakt, że jest taki wygadany w mediach. Cruise od lat stawia na powściągliwość i dba o to, aby jego życie prywatne nie stawało się pożywką dla kolorowej prasy. Prawdopodobnie nie chce powtórki z czasów, kiedy to media rozpisywały się o jego małżeństwach z Nicole Kidman i Katie Holmes.

Tom Cruise przestraszył się byłego męża partnerki

Cóż, postawa Rosjanina zwiastowała problemy z zachowaniem statusu quo gwiazdora. Zaniepokojony był również team aktora. W końcu postanowiono więc o zakończeniu jego relacji.

Po prostu nie chcieli mieć do czynienia z tym, że jej były mąż co kilka tygodni wymyślałby coś paskudnego do powiedzenia - mówi źródło Page Six.

W tym samym wywiadzie Tsetkov zapewniał, że Cruise to jego ulubiony aktor. Stwierdził nawet, że widział "Oczy szeroko zamknięte" aż 30 razy. Co więcej, oligarcha miał już rozmawiać ze znajomym producentem z Hollywood na temat tego, czy Cruise zagra go w filmie o jego życiu. Są duże szanse, że Tom nie przyjmie tej roli...

