Roześmiana Suri Cruise spaceruje z mamą po Manhattanie. Wyglądają jak SIOSTRY? (ZDJĘCIA)

Makutra40 22 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Suri - to NIE kopia mamy, ale Tak, jest dosyć do niej podobna 🙄 Moze Jako mala dziewczynka byla BARDZO podobna do Kate, ale tez bardzo trudna w wychowaniu ( biedna Kate ! 😒 ), ale Kate - to aniol , wiec sobie z tym malym diabelkiem poradzila I teraz ta relacja jest dobra , na szczeście 🙄…