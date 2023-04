Tom Cruise po 11 latach w końcu zobaczy się z córką?! Katie Holmes obawia się, że WCIĄGNIE JĄ DO SEKTY

Tom Cruise w końcu zobaczy się z córką?!

Jak donosi magazyn "New Idea", Tom Cruise chce spotkać się ze swoją córką. Przyjaciółka Katie Holmes wyznała, że gwiazda obawia się, że może to być pułapka i aktor będzie chciał zaciągnąć córkę z powrotem do swojej sekty. Dodała też, że mimo iż Katie może nie zgodzić się na spotkanie, to niedługo Suri osiągnie pełnoletniość i będzie w stanie sama podejmować decyzje.