Rzadki widok: Viki Gabor wystąpiła w "Szansie na sukces" ze starszą o 4 lata siostrą! Podobieństwo jest UDERZAJĄCE (WIDEO)

Viki Gabor od początku swojej działalności muzycznej mogła liczyć na ogromne wsparcie najbliższych. Kibicowali jej w medialnej karierze już od czasu udziału w drugiej edycji "The Voice Kids", w której dotarła do samego finału. Jej mama nieustannie jeździ z nią na koncerty, towarzysząc jej za kulisami w przygotowaniach do występów.