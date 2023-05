Viki Gabor będzie zmuszona zawiesić karierę? Rodzice postawili jej jeden warunek

Viki Gabor zaczęła karierę jako dziecko. Od tamtej pory stara się pogodzić edukację ze sprawami zawodowymi. Niedługo wokalistka skończy szkołę podstawową i tym samym przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Jak się okazuje, oceny z niego będą kluczowe dla jej dalszej kariery. Czy będzie musiała zrobić sobie przerwę od show biznesu ?

Viki Gabor będzie musiała zawiesić karierę?

Z serialu dokumentalnego o prywatnym życiu artystki pt. "Mój świat", który ukazał się 17 kwietnia na TVP VOD możemy dowiedzieć się, że nauka jest dla wokalistki dość istotna. Viki nie ukrywała, że jest w trudniejszej sytuacji niż jej rówieśnicy, gdyż ma bardzo napięty grafik i sporo zobowiązań zawodowych, przez co musiała podjąć indywidualny tok nauczania. A to oznacza, że sama musi się przygotować do wszystkich egzaminów.