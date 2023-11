Rzecznik księcia Harry'ego i Meghan Markle zabrał głos ws. urodzin Karola. "Nie było ŻADNEGO KONTAKTU w sprawie zaproszenia". Będzie afera?

Odkąd książę Harry i Meghan Markle postanowili porzucić życie na brytyjskim dworze i wyprowadzić się z ocean, media nieustannie rozpisują się o relacjach pary z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Szczególnie dużo o rzekomo nadszarpniętych przez "Megxit" rodzinnych stosunkach mówi się w obliczu kolejnych, znaczących uroczystości związanych z członkami monarchii. Właściwie każde tego typu wydarzenie niezmiennie skutkuje medialnymi spekulacjami na temat tego, czy książę Harry i jego żona zaszczycą obecnością Zjednoczone Królestwo. Nie inaczej było w przypadku majowej koronacji króla Karola III. Przypomnijmy, że młodszy syn monarchy ostatecznie przybył na uroczystość samotnie, zaś Meghan wraz z dwójką pociech pozostała w USA.

Książę Harry nie pojawi się na urodzinach króla Karola III. Rzecznik pary komentuje

Nie jest tajemnicą, że brytyjska rodzina królewska obecnie przygotowuje się do wielkiego świętowania. Wszystko to w związku ze zbliżającymi się obchodami 75. urodzin króla Karola III. Monarcha planuje uczcić swoje święto w najbliższy wtorek w Clarence House, podczas przyjęcia, na którym pojawią się jego krewni oraz najbliżsi przyjaciele. Wygląda jednak na to, że w gronie gości imprezy zabraknie księcia Harry'ego. Według ostatnich doniesień "The Sunday Times" młodszy z synów monarchy miał "odrzucić zaproszenie" na urodziny ojca.

Głos w sprawie zbliżających się urodzin króla Karola III zdążył już zabrać rzecznik księcia Harry'ego i Meghan Markle. Przedstawiciel pary w rozmowie z Daily Mail rzucił nieco inne światło na całą sytuację. Stwierdził bowiem, że książę i jego żona... nie otrzymali żadnych informacji w kwestii przyjęcia urodzinowego króla.

Nie było żadnego kontaktu w sprawie zaproszenia na zbliżające się urodziny Jego Wysokości. To rozczarowujące, że "The Sunday Times" błędnie przedstawił tę historię - przekazał Daily Mail rzecznik Sussexów.

Serwis Daily Mail dotarł również do osoby z otoczenia Harry'ego i Meghan, która potwierdziła wersję przedstawioną przez rzecznika małżonków. Informator brytyjskiego tabloidu stwierdził, jakoby małżonkowie nie mieli pojęcia o urodzinowym przyjęciu Karola. Zaznaczył jednak, że książę z pewnością odezwie się do ojca, by złożyć mu życzenia.

Nie otrzymali żadnego zaproszenia i nie mieli pojęcia o jakichkolwiek uroczystościach, dopóki nie ukazały się te historie. Jestem pewien, że książę znajdzie sposób, by skontaktować się prywatnie z Jego Wysokością, by życzyć mu wszystkiego najlepszego, tak, jak zawsze to robił - zdradził informator serwisu.

Przyjaciel Sussexów w rozmowie z Daily Mail zasugerował również, jakoby doniesienia o rzekomym odrzuceniu przez Harry'ego zaproszenia na urodziny ojca, były dziełem samego pałacu. Według informatora serwisu kolejne plotki na temat księcia mogły mieć na celu odwrócenie uwagi od ostatniej wizyty Karola w Kenii.

Cała historia jest przedstawiana tak, by wyglądało, że książę lekceważy ojca, czego nie robi. Biorąc pod uwagę, że wycieczka [do Kenii] nie poszła dobrze, może to być pożądane odwrócenie uwagi - snuł teorie informator Daily Mail.

