Rzekoma KOCHANKA Davida Beckhama twierdzi, że nakryła go na ZDRADZIE: "Zobaczyłam modelkę leżącą na łóżku"

Przykre to jest, opowiada że zobaczył Victorię na ekranie i nie dopuszczał do siebie myśli, że nie zostanie jego żona, a jak przyszło co do czego, to właśnie tę swoją miłość życia zdradzał z jakąś asystentka... Totalnie nie rozumiem, kochasz kogoś, walczysz o te osobę, a potem zdradzasz chociaż masz ją obok siebie? To ja jestem nieszczęśliwie zakochana w kimś, z kim nie mogę być i gdybym tylko miała szansę stworzyć związek z tą osobą to już wtedy byłabym najszczęśliwsza na świecie i nie potrzebowała już niczego, a komuś się to udaje, a i tak tego nie docenia... Dlaczego świat jest taki niesprawiedliwy?