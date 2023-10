Rzekoma kochanka Davida Beckhama wbija szpilę Victorii w telewizji śniadaniowej: "Do tego tanga TRZEBA DWOJGA"

The end 15 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Faceci są naprawdę czasem okropni, mam znajomego który od półtora roku ciagle coś odemnie chciał, pisał co on by ze mna w łóżku nie robił, umówiliśmy się na weekend nad morze, wiecznie dzwonił i kiedy będziesz i kiedy będziesz. Coś jednak mi podpowiadało ze coś z nim jest nie tak, i nie pojechałam z nim do hotelu nad morze, obraził się …. Co się okazało. Dosłownie 3 dni po tym wypostowal na fejsie i instagramie ze mu się właśnie dziecko urodziło. Nagle zaczal postowac zdjęcia swojej kobiety w ciąży i jaki to on zakochany jest … rodzina i te sprawy. To znaczy ze cały czas okłamywał swoją ciężarna kobietę, szukał za jej plecami atrakcji a nie sadze za ja byłam jedyna. Nieważne ze do niczego nie doszło, sam fakt ze szukał atrakcji, ze wieczorami po 3 godziny wisiał na telefonie i próbował Sex przez telefon uprawiać…. Dramat 🤦🏼‍♀️ mam nadzieje ze ona przejrzy na oczy z kim jest.