Rzekoma kochanka księcia Williama z mężem wypatrzeni w tłumie na koronacji Karola III. Chyba nie chcieli być zauważeni... (FOTO)

Ja was wgl nie rozumiem ludzie. Ile razy pojawia się jakaś córeczka czy synek aktora, słusznie oburzacie się że to nepotyzm promować czyjeś dziecko tylko ze względu na nazwisko. Dzieci przebrzmiałych europejskich monarchów to przecież dokładnie to samo. Monarchia to wręcz synonim uprzywilejowania wyłącznie ze względu na urodzenie. Przecież nikt normalny nie wybrałby gościa z taką facjatą na króla, jakby to był demokratyczny wybór. Do tego jeszcze żeby oni faktycznie prezentowali wyłącznie klasę itp. a tam jest pełno hipokryzji i bronienia instytucji dla instytucji, bardzo podobna struktura do kościoła katolickiego.